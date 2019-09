Calcio, Serie D, 5a giornata. Lucchese-Sanremese show: al 'Porta Elisa' in palio punti importanti (ore 15.00)

La Sanremese va a caccia del grande risultato in uno stadio dal glorioso passato. I biancoazzurri oggi pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00, arbitro Campobasso di Formia) scenderanno in campo al 'Porta Elisa' per sfidare la Lucchese.

I matuziani vogliono dare continuità agli ultimi ottimi risultati ottenuti tra campionato (quattro punti negli ultimi 180 minuti di gioco) e Coppa Italia (qualificazione ai 16esimi). Dall'altra parte attenzione ai rossoneri che devono ancora ottenere una vittoria in campionato e debuttano nel loro stadio proprio contro i biancoazzurri.

Per l'occasione mister Ascoli potrebbe far scendere in campo lo stesso undici che una settimana fa ha superato il Vado: Caruso tra i pali; Gerace, Gagliardini, Manes, Pici in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa a sostegno delle punte Lo Bosco e Scalzi.

Potrete seguire la web cronaca Live del match tra Lucchese e Sanremese su Rivierasport.it