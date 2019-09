Freccette: nel Campionato “Four” di Steel, in testa gli ingauni del team Serial Killer’s

Disputata la seconda giornata del Campionato “Four” di Steel, in testa alla classifica balzano gli ingauni del team Serial Killer’s tallonati dai Werder Diabolik. Nell’anticipo di giovedì vittoria per 9 a 2 per i Serial Killer’s in casa dei Diabolik. Derby tra il Green Planet Steel e il Green Planet Dart con vittoria per 7 a 4 per i primi, ha chiuso la giornata Bastardart’s contro Werder Diabolik risultato di 7 a 4 per il Werder.



La classifica vede in prima posizione Serial Killer’s pt.4 seconda posizione Werder Diabolik pt.4 terzi Green Planet Steel pt.2 quarti Diabolik pt.2 seguono ancora a zero punti Bastardart’s e Green Planet Dart.



Il programma della prossima giornata in programma Venerdì:

Werder Diabolik vs. Diabolik

Green Planet Dart vs. Serial Killer’s

Bastardart’s – Green Planet Steel