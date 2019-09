Volley femminile. Trofeo Enrico Chiavari, la spunta il Chieri: superate al quinto set le francesi del Volero Le Cannet

TROFEO ENRICO CHIAVARI

CHIERI '76-VOLERO LE CANNET 3-2 (22-25; 25-21; 22-25; 29-27; 15-11)

Un grande Chieri '76 supera in rimonta le francesi del Volero Le Cannet e si regala il trionfo nella quarta edizione del 'Trofeo Enrico Chiavari', sfida da antipasto per la Volley Cup che si svolgerà a Sanremo.

Tra le fila del Chieri spiccano le assenze importanti per impegni con le rispettive nazionali di Poulter e Enright.

Il primo set è combattuto, ma messo in cassaforte dalle francesi con il punteggio di 22-25. Nel secondo set il Chieri reagisce e porta a casa il parziale con il punteggio di 25-21. Le transalpine si prendono un terzo set ben giocato per 22-25. Le piemontesi cominciano così la loro rimonta: nel quarto set spiccano per 29-27 ai vantaggi, nel tie-break del quinto set le biancoblu chiudono con un 15-11.