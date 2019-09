L'Imperia cade contro l'Albenga nel primo di tanti scontri diretti per il primo posto, in un campionato quello di Eccellenza che sembra molto livellato.

Ad analizzare la sconfitta dei neroazzurri è l'attaccante Samuele Sassari, rammaricato per lo stop in terra savonese: "Dobbiamo lavorare bene questa settimana per preparare al meglio la partita contro la Genova Calcio".