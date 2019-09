Calcio, Ligue 1. Si sorride in Costa Azzurra: vince il Monaco, buon punto del Nizza

La più grossa sorpresa della giornata viene sicuramente da Lione, dove l’Olimpique, prossimo ad un nuovo turno di Champions, ha subito una nuova sconfitta (la terza su otto gare) ad opera del Nantes, ora secondo in classifica generale.

Buone notizie giungono per le due squadre che si affacciano sulla Costa Azzurra.

Il Monaco ha colto un’importante vittoria (4 a 1) contro il Brest, mentre il Nizza ha giocato una gagliarda gara che ha consentito di pareggiare, all’Allianz, contro il Lille, una delle forze “vere” di questo torneo.

Altra novità è data dalla vittoria del Digione sul campo del Reims: un risultato che consente alla squadra della città della senape di conseguire la prima vittoria in questo torneo.

Perde qualche colpo la “rivelazione” Angers, costretto al pari casalingo dall’Amiens, così come hanno deciso di non farsi vicendevolmente del male Metz e Tolosa in una gara nella quale il retro pensiero era sicuramente la salvezza.

I risultati delle gare della domenica hanno compattato la parte bassa della classifica.

Il Saint Etienne, infatti, è andato a vincere a Nimes e lo Strasburgo ha battuto il Montpellier. Così ora ben nove squadre si trovano appena davanti al fanalino Digione, rinchiusi nel fazzoletto di un punto soltanto. Tra queste, a sorpresa, anche il Lione.

Nell'incontro clou di ieri sera, infine, il Marsiglia e il Rennes hanno chiuso sull'1 a 1 la gara.

Poche ore soltanto e l’attenzione sarà tutta concentrata sulle coppe europee.

In Champions, domani, martedì 1° ottobre il Galatasaray ospiterà il Paris Saint Germain (nello stesso girone è in programma anche Real Madrid – Brugge). Le altre due gare che impegnano squadre francesi saranno in programma mercoledì 2 ottobre. Si tratta di Lille – Chelsea (nello stesso girone Valencia – Aiax) e di Leipzig – Lione (nello stesso girone Zenit – Benfica).

Poi sarà la volta dell’Europa League che vedrà impegnato il Saint Etienne contro il Wolfsburg (nello stesso girone Olexsandria – Gent).

La nona giornata di Ligue 1 esordirà, invece, venerdì 4 ottobre con Amiens – Marsiglia. Sabato 5 ottobre il big match sarà Paris Saint Germain – Angers, mentre il Monaco sarà di scena a Montpellier e il Nizza a Nantes. Completano il tabellino della giornata Digione – Strasburgo, Tolosa – Bordeaux e Brest – Metz.

Domenica 6 ottobre, infine, Lille – Nimes, Rennes – Reims e, la sera, Saint Etienne – Lione.

