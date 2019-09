Calcio, Promozione. Caso Veloce-Taggia, la società giallorossa farà ricorso. Fulvio Fognini: "Episodi così sui campi di queste categorie sono all'ordine del giorno. Il ricorso? Per me non servirà a niente"

La partita tra Veloce Savona e Taggia, disputato ieri e terminata 1-0 per i padroni di casa, potrebbe essere ripetuta per un errore tecnico dell'arbitro. La società giallorossa farà ricorso, come dichiarato nel post partita: abbiamo sentito il parere del dirigente del Taggia Fulvio Fognini.

Fognini, ieri sul campo della Veloce è successa una cosa incredibile: "Episodi così sui campi di queste categorie sono all'ordine del giorno".

Siete fiduciosi nel ricorso? "Il ricorso per me non servirà a niente, anche perché l'arbitro al momento di stilare il referto metterà le cose per salvarsi la faccia e non dirà la verità".

Vi sentite penalizzati? "Penalizzati no, perché per me con queste squadre devi vincere e imporre il tuo gioco. Una cosa che ieri non è avvenuta".