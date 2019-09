PROMOZIONE: DIANESE&GOLFO-VIA DELL'ACCIAIO 0-0

La Dianese&Golfo non va oltre il pareggio interno contro il Via dell'Acciaio, non riuscendo a superare il muro dei genovesi.

I giallorossoblu ottengono il primo punto in classifica del loro campionato: riviviamo tutto quello accaduto al 'Marengo' nella galleria di scatti e gli highlights realizzati da Massimo Speedy Vaccarezza.