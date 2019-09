SERIE D: LUCCHESE-SANREMESE 0-0

La Sanremese pareggia sul campo della Lucchese per 0-0 e ottiene un ottimo punto su un campo difficile.

Passo in avanti dei biancoazzurri che salgono a quota sei punti in classifica, in un campionato livellato ma che al momento vede come leader la sorprendente Fezzanese.

Riviviamo tutto quello che è accaduto tra rossoneri e matuziani negli highlights del match realizzati da Nico Cosentino.