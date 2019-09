Motori. La ventimigliese Matilde Stilo super: è vice campionessa italiana nella categoria motocross femminile

La giovane campionessa ventimigliese di motocross femminile Matilde Stilo in azione

La motocrossista ventimigliese Matilde Stilo centra l’ultima gara del campionato italiano di motocross femminile, a Castellarano (provincia di Reggio Emilia), non concedendo nulla alle dirette avversarie.

Nella classifica finale la ventimigliese si laurea vice campionessa italiana Motocross femminile under 17 e quarta nella classifica generale a soli tre punti dalla terza.

E' stata una stagione molto intensa che ha visto la Stilo all'esordio nel mondiale e nell'europeo femminile motocross è ancora la vedrà impegnata nelle ultime prove del campionato Asi femminile, nel quale è in testa per la categoria under 17.

"Ringraziamo gli sponsor MC Gorlese (Gorla minore), Omec e il team

Made of (Alessandria), nonché tutti gli altri sponsor che hanno sostenuto Matilde in questa stagione Agonistica".