Pallamano Ventimiglia, fine settimana agrodolce per le compagini giallonere

In casa Pallamano Ventimiglia buoni sono stati i risultati del fine settimana appena trascorso: analizziamo i match delle giovani compagini giallonere, visto che la formazione Senior è rimasta a riposo.

Under 17. Sconfitta in larga misura per la compagine Under 17 frontaliera, che in un difficilissimo incontro ha ceduto contro i pari età del Mougins per 42-19: "Siamo stati un po' sottotono, ma è tutta esperienza che i nostri ragazzi accumulano. Speriamo che in futuro riescano a mettere in queste partite quella cattiveria in più" sottolinea Pippo Malatino.

Under 11. Ottima partecipazione della squadra Under 11 in un torneo in terra francese, con i giovani gialloneri che hanno ottenuto tre vittorie su cinque incontri.