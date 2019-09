Pallanuoto femminile. Coppa Italia, secondo posto nel girone eliminatorio per l'Ekipe Orizzonte Catania delle imperiesi Gorlero e Emmolo

Coppa Italia finita al secondo posto nel girone eliminatorio per l'Ekipe Orizzonte Catania delle imperiesi Giulia Gorlero ed Giulia Emmolo, con il bottino di tre vittorie e una sconfitta contro il Padova.

Partita tirata dal primo minuto terminata con un 4-3 per le patavine, ma ottima difesa in primis di Giulia Gorlero con parate determinanti, anche se non sono mancate alcune incertezze in attacco. Da segnalare che questo appuntamento è stato per le siciliane la prima vera partita dal 9 settembre, giorno in cui hanno iniziato gli allenamenti.

Soddisfatta Martina Miceli, head coach del Catania: "Sono molto contenta dell'approccio tenuto dalle mie ragazze in queste partite,abbiamo giocato quattro match in 48 ore,senza straniere e con 4 under 18 in lista. Ora continuiamo la preparazione in vista della prima di campionato di sabato in casa contro l'Nc Milano".

Per concludere il capitolo Coppa Italia le finali si terranno il 6/8 dicembre in località ancora da scegliere.