Pallanuoto femminile. Rari Nantes Imperia, buone indicazioni dai test amichevoli contro Aquatica Torino

Domenica di preparazione e test amichevoli per la Rari Nantes Imperia. In attesa di poter rientrare alla Piscina Cascione, le Rari-Girls sono andate a Torino per allenarsi insieme all'Aquatica.

La formazione piemontese giocherà il campionato di Serie A2 insieme alle giallorosse e così, per entrambe le formazioni, è stato un buon modo per testare le proprie condizioni. Merci Stieber, pur priva di capitan Sowe, Sattin e Sara Amoretti, ha provato alcune dinamiche di gioco nuove coinvolgendo anche alcune giovanissime. Per la Prima Squadra hanno giocato: DiMattia, Amoretti M., Martini, Platania, Amoretti Anna, Mirabella, Ferraris, Accordino, Cerrina, Giai. Nel secondo test sono subentrate anche Rosta e Cappello.

Per le Under 15, l'allenamento ha avuto risvolti ancora più importanti dato che si trattava della prima uscita di Francesca Giulini, da tecnico della Rari Nantes Imperia. L'allenatrice è rimasta positivamente colpita dalla prove delle sue ragazze che dovrebbero incontrare le pari età torinesi in campionato. Alla trasferta hanno preso parte: Repola, Amoretti Angelica, Giribaldi, Ruma, Ferrari, Carra, Veneziano, Iazzetta, Gerbore, Abate, Della Valle.