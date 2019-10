Pallacanestro: i 'Clipper' della scuola Pastonchi di Arma di Taggia a Genova per gli Oscar del basket ligure (Foto)

Non poteva iniziare meglio la stagione, per i ragazzi dell’Olimpia Basket di Arma Taggia. Sotto la divisa dei Los Angeles Clipper Arma, ricevono a Genova, come Categoria Premio Speciale l’Oscar del Basket Ligure,il massimo riconoscimento del Comitato Ligure della Federazione Italiana Pallacanestro.

Il premio fa riferimento ad una particolare categoria ed alla stagione passata, dove gli atleti Under 13 avevano partecipato alla Jr. NBA FIP league classificandosi al 2° posto alla Final Eight Nazionale, disputatasi a fine maggio a Roma, nella casa della società romana Stella Azzurra.

Un percorso impegnativo ma altrettanto emozionante che ha visto i nostri ragazzi aggiudicarsi, il torneo locale in più date, gli ottavi e i quarti disputati ad Alassio, la Final Four disputata nel capoluogo ligure, per accedere alla Final Eight, sempre accompagnati e assistiti dalla professoressa Fontanesi Fabrizia e il coach Bellone Luca.

La consegna è avvenuta sabato scorso presso la casa della Federazione a Genova, dove prima della cerimonia è avvenuta la presentazione della stagione sportiva 2019-2010.