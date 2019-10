Calcio, Eccellenza. Imperia e Ospedaletti, è stata una giornata di campionato da archiviare: neroazzurri e orange pronti a ripartire

La scorsa giornata in Eccellenza non è stata da ricordare per Imperia e Ospedaletti, con neroazzurri e orange sconfitti contro Albenga e Rivasamba. Un doppio scivolone che ha lasciato la squadra di Lupo a meno uno dalla vetta e quella di Caverzan ancora a zero punti: analizziamo la situazione.

Casa Imperia. La sconfitta sul campo dell'Albenga ci sta ma per come è maturata c'è molto rammarico in casa Imperia. La squadra di Lupo deve cercare subito di ripartire dopo il tris subìto dai bianconeri e l'occasione è ghiotta. Al 'Ciccione' arriverà la temibile Genova Calcio, reduce da due vittorie su due match disputati (uno da recuperare) e che ha iniziato alla grande. L'uomo chiave. I neroazzurri in questo momento possono contare su un Sassari sopra le righe. Il Calendario. L'Imperia nelle successive quattro tappe affronterà Sestri Levante e Molassana in casa, mentre dovrà affrontare le trasferte sui campi di Angelo Baiardo e Alassio FC.

DOMENICA 6 OTTOBRE: IMPERIA-GENOVA CALCIO

Base orange. L'Ospedaletti deve dimenticare la pesante sconfitta interna subìta contro il Rivasamba e cercare di ricominciare. Lo zero in classifica non aiuta la squadra di mister Caverzan che sembra aver patito un po' il salto dalla Promozione all'Eccellenza. Contro i genovesi non c'è stata partita nel primo tempo, ma è dalla ripresa che la compagine orange deve ripartire. L'uomo chiave. L'esperienza di Espinal sarò decisiva per uscire da una situazione non semplice. Il calendario. Domenica prossima seconda sfida interna consecutiva contro il Finale di Buttu, altra squadra che non ha avuto un grande inizio con due sconfitte in 270 minuti di gioco. Gli orange poi affronteranno nelle prossime quattro partite in serie Busalla (fuori), Albenga (casa), Pietra Ligure (fuori) e Genova Calcio (casa).