Calcio, Eccellenza. Imperia, Eugenio Minasso torna sul derby di Albenga: "Penalizzati dall'arbitraggio. Abbiamo una rosa competitiva, ora avanti con fiducia"

L'Imperia domenica scorsa ha perso sul campo dell'Albenga, una sconfitta dettata da qualche errore di troppo dei neroazzurri nella fase difensiva. A Rivierasport.it è intervenuto Eugenio Minasso che ha analizzato la situazione dopo questo stop.

Dottor Eugenio Minasso, ci analizza cosa è successo ad Albenga? "Noi siamo andati ad Albenga per fare la nostra partita e il primo tempo ha dimostrato che avevamo tutte le possibilità di riuscirci. Poi un insieme di fattori, dove ci metto anche delle nostre leggerezze, hanno impedito che nel secondo tempo la partita possa essere continuata con la strada presa nella prima frazione di gioco. L'Imperia nei primi 45 minuti avrebbe potuto realizzare almeno tre goal".

Un commento sul rigore concesso all'Albenga? "Il rigore? Direi che è stato concesso con molta manica larga... Devo dire che l'arbitraggio domenica ci ha un po' penalizzato, visto che il direttore di gara ha permesso un gioco molto pesante e fisico, agevolando i bianconeri. In queste categorie quando si permette un gioco fisico, generalmente la squadra di casa ne ha un vantaggio".

Siete un po' delusi per questa sconfitta? "No assolutamente, ma siamo ambiziosi. Abbiamo costruito una squadra che riteniamo molto competitiva dimostrandolo domenica scorsa in casa dell'Albenga che è una delle favorite alla promozione".

Da dove ripartite? "Ripartiamo da questo risultato, perchè nel complesso siamo soddisfatti della squadra. In superiorità numerica non abbiamo avuto l'opportunità di far entrare una punta in più, visto che avevamo indisponibili sia Carletti che Boggian e questo ci ha penalizzati".

Secondo lei c'è ancora qualcosa da rivedere in difesa? "Gli errori li fanno tutti, purtroppo domenica i nostri hanno inciso. Dietro abbiamo dei giocatori molto forti, ma gli errori capitano. Nel complesso ho visto una bella reazione della squadra e sono fiducioso".