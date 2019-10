Calcio, Promozione. Camporosso, Luigi Crisafulli brucia le tappe: "Il mister mi sta dando fiducia, ci prepara al meglio per ogni partita"

Il Camporosso ha iniziato questo campionato di Promozione con il piede giusto, collezionando nelle due partite giocate contro Loanesi e Celle Ligure quattro punti, senza contare che manca all'appello la trasferta sul campo del Legino.

Sorpresa Crisafulli. Tra i più in forma della rosa rossoblu spicca il giovane esterno basso Luigi Crisafulli, un classe 2001 con tanta voglia di crescere e ampi livelli di crescita: "Siamo partiti con il piede giusto - ha dichiarato il giovane rossoblu - anche se ci dispiace per il pareggio di domenica scorsa contro il Celle Ligure. Nonostante le occasioni avute non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, bisogna essere più cattivi sotto porta".

"Il mister mi sta dando tanta fiducia". Il terzino è consapevole dei suoi miglioramenti anche grazie alla fiducia di Carmelo Luci: "Il mister mi sta dando tanta fiducia - sottolinea Crisafulli - ci prepara al meglio per ogni partita. In questa stagione vorrei fare delle ottime prestazioni ogni partita, imparando dagli errori e togliermi qualche soddisfazione personale".