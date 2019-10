Calcio, Serie D. Sanremese, ripresa degli allenamenti con una tegola: Lo Bosco in forte dubbio per il Bra

Loreto Lo Bosco festeggiato dai suoi compagni di squadra dopo la rete al Vado: l'attaccante è in dubbio per il match contro il Bra

La Sanremese ha ripreso gli allenamenti al 'Comunale', dopo il pareggio di Lucca.

Hanno lavorato ancora a parte Maggi, che dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana, e Martini. La squadra ha svolto una seduta atletica e poi ha effettuato una partitella a campo ridotto. A fine allenamento mister Ascoli si è soffermato con i difensori per mettere a punto ulteriormente i movimenti del reparto arretrato.

Assente Lo Bosco, uscito dolorante domenica per un problema muscolare. L'attaccante si sottoporrà agli accertamenti del caso per stabilire i tempi di recupero, ma appare in forte dubbio per domenica contro il Bra.

Questo è il programma della settimana:

mercoledì 2 ottobre: doppia (mattina Comunale, pomeriggio Taggia)

giovedì 3 ottobre: pomeriggio al Comunale

venerdì 4 ottobre: pomeriggio a Taggia

sabato 5 ottobre: mattina al Comunale

domenica 6 ottobre: Sanremese-Bra, ore 15 al Comunale.