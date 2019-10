Rugby. Presenza di spicco a Sanremo: il Biella Rugby protagonista

Il fine settimana appena trascorso ha visto il Biella Rugby, squadra di serie A, fare il proprio ritiro a Sanremo.

Il Biella Rugby ha vissuto una due giorni di Team Building, dove i giocatori e tutto lo staff hanno potuto apprezzare il Campo di Atletica e di Rugby di Pian di Poma, le strutture ricettive della Città dei Fiori e tutto ciò che offre il Ponente ligure con il suo clima eccezionale e le indiscusse attrattive.

Questo ritiro è stato significativo poiché è una dimostrazione di come il turismo sportivo a Sanremo possa essere una grande risorsa per il presente ed il futuro. La nostra zona è dotata di strutture ricettive di tipo turistico e di impianti sportivi di livello che utilizzati nel migliore dei modi possono diventare un richiamo per squadre importanti, di tutti gli sport, in ogni periodo dell’anno.

Il Sanremo Rugby è molto soddisfatto di questo percorso che si è iniziato ad intraprendere, poiché finalmente il turismo sportivo inizia a vivere anche all’interno del Campo di Atletica e Rugby, si ha la possibilità di diventare interlocutori di società importanti e blasonate come il Biella Rugby. La maggior soddisfazione è quella di aver portato nella città di Sanremo un momento di incontro con una squadra sportiva di alto livello.

Il legame tra il Sanremo Rugby ed il Biella Rugby è consolidato da anni di scambi sportivi, i settori giovanili hanno partecipato al Festival del Rugby di Marzo ed ora, per la prima volta, la compagine di Serie A ha scelto di impostare il proprio raduno a Sanremo.