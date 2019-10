Tennis. ATP Pechino: buona la prima per Fabio Fognini. Superato in tre set Kukushkin

ATP PECHINO

FOGNINI b KUKUSHKIN 6-4 4-6 7-6 (8-6)

Un grande Fabio Fognini supera il primo ostacolo a Pechino e incamera punti per la classifica ATP, in vista delle Finals di fine stagione.

Fognini super. La racchetta armese supera per la terza volta in carriera il kazako Kukushkun, in un match tirato e molto equilibrato. Il primo set è di marca ligure con un Fognini che scatta bene andando avanti prima 2-0, poi 2-1 e 4-2. A portarlo a casa il set è la racchetta armese con il definitivo 6-4. Nel secondo set il numero 60 al mondo reagisce e e ottiene il break decisivo nel nono gioco portando a casa il parziale per 4-6. Il terzo e decisivo set si decide al ti-break: Fognini la spunta per 8-6.

Nel prossimo turno Fognini, testa di serie numero 6 del tabellone principale sul cemento cinese, affronterà il russo Rublev: in palio punti pesanti.