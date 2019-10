Domenica la finale del Campionato Europeo di handbike, 7° Gran Premio Città di Sanremo

Per il settimo anno consecutivo la Polisportiva IntegrAbili, con il supporto del Comune di Sanremo, organizza la gara valida per la finale del Campionato Europeo di handbike, 7° Gran Premio Città di Sanremo.

La manifestazione, proposta per la prima volta nel 2013 come gara a livello regionale, è cresciuta in maniera esponenziale negli anni e nel 2017 è stata finale del Campionato Italiano di Società con 70 atleti in gara. L'edizione di quest'anno proclamerà i nuovi Campioni Europei 2019. Tra i 68 iscritti anche handbikers di fama mondiale che gareggeranno sfoggiando maglie iridate e medaglie olimpiche. Tra i campioni al via: Vittorio Podestà (campione ligure), Roberta Amadeo (campionessa italiana in carica), Saverio Di Bari (terzo ai Campionati Italiani 2015), Paolo Francione (maglia bianca miglior giovane al giro d'Italia 2015) e Francesca Porcellato (olimpionica).

Il percorso di gara consiste in un circuito cittadino con tre chilometri da ripetersi più volte nel classico format di '1 ora + 1 giro'. Circuito tecnico e apprezzato da chi ha partecipato alle gare negli anni precedenti. Un percorso affascinante che si snoda tra il lungomare, il porto vecchio e il tratto di pista ciclabile che attraversa il centro città. La novità di quest'anno è l'aggiunta dell'anello di corso Mombello che verrà percorsa in salita fino a via Roma per poi tornare sulla ciclabile.

Altre novità rispetto alle edizioni precedenti: il quartier generale della manifestazione sarà la pista di atletica di Pian di Poma dove si svolgeranno l'accoglienza degli atleti, le registrazioni e il pranzo pre gara. Alle 13.30 gli handbikers si sposteranno nella zona della vecchia stazione, la partenza è prevista alle 14.30 sul lungomare Italo Calvino. Le premiazioni sono in programma al campo di atletica alle 17.