Tiro con l'arco. Arcieri Imperiesi San Camillo, ottimo inizio di stagione indoor

Gli Arcieri Imperiesi San Camillo hanno inaugurato la stagione indoor organizzando la prima competizione della Liguria nel fine settimana del 21 e 22 settembre presso la struttura di Baité a Imperia.

Stagione inaugurata con ottimi risultati in tutte le categorie. Per la divisione Arco nudo, categoria Giovanissimi, Alessandro Basteris ha realizzato la medaglia d’oro; stesso risultato per Giulia Di Maio nel Master femminile e un buon sesto posto per Bruno Cintoli nel Master maschile. Per la categoria Senior maschile è ancora Mirko Zunino ad aggiudicarsi il primo posto seguito da Guido Ferri; quarto e quinto posto per Mattia Zamboni e Riccardo Piccioli. Zunino, Ferri e Zamboni ottengono l’oro per la squadra.

Per la divisione Arco Compound, Matteo Massa negli Allievi maschili, dove si aggiudica il primo posto; Cinzia Foroni nel Master femminile ottiene il primo posto come Edis Bortolossi nel Master maschile e Renato Bianciardi è terzo.

Per la divisione Arco Olimpico, hanno fatto tris, anche a squadre, i Giovanissimi Giorgio Giaccardi, Rayhan Gallo e Matteo Dardanelli.

Ottimo primo posto per Eleonora Dulbecco nella categoria Ragazze e altrettanto ottimo esordio negli Allievi femminili per Alessia Ghilino Alessia. I Ragazzi hanno fatto bis con il primo e secondo posto, rispettivamente per Giacomo Cassini e Paolo Lazzarini. Per la categoria Allievi maschile si registra il secondo posto di Lorenzo Gugole.

Passando agli adulti Gaia Barbarino nel Senior femminile ottiene il secondo posto, subito seguita da Orietta Cicconetti e Giulia Di Maio Giulia (che ha fatto doppia gara per due divisioni differenti). Le tre signore hanno così ottenuto anche il podio come squadra. Per la categoria Master maschile buon quarto posto per Alberto Anfosso, nona e decima paizza per Riccardo Piccioli (esordiente nell'Arco Olimpico), e Dulbecco Davide. Anche loro ottengono riconoscimento come squadra piazzandosi al secondo posto.

Naturalmente gli Arcieri Imperiesi si sono già distinti anche per il Tiro di Campagna. Da sottolineare la partecipazione di un ristretto gruppo di arcieri alle gare di Fiarc, dove la compagnia imperiese è iscritta. Notevoli i risultati ottenuti sia a Briaglia il 15 settembre, sia a Franconaltolo scorso fine settimana su due gare di tipo differente, Tracciato e Percorso.

Prossimo appuntamento: il 12 e 13 ottobre ancora a Imperia per il quinto Memorial Il Gufo.