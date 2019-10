Calcio, Promozione. Taggia, caccia alla ripartenza. Ventimiglia, obiettivo prima vittoria

Domenica pomeriggio torna il campionato di Promozione, dove le squadre della nostra provincia sono pronte a regalarsi qualcosa di importante: analizziamo la situazione in casa Taggia, Ventimiglia, Dianese&Golfo e Camporosso.

Taggia-Varazze. Il Taggia va a caccia della giusta ripartenza dopo quello capitato sul campo della Veloce Savona. I giallorossi sfidano la sorprendente capolista che ha vinto tutte e prime e tre le sfide. L'uomo chiave. Uno dei giocatori che vogliamo citare in questo momento per la squadra di Siciliano è senza dubbio Illiasse El Kamli: esterno giovane, dalla grande corsa e pronto già a fare la differenza.

Legino-Ventimiglia. Dopo tre pareggi nei primi 270 minuti di gioco, il Ventimiglia vuole ottenere la prima vittoria in campionato. La squadra di Luccisano realizza un bel gioco, ma deve rivedere qualcosa nella parte difensiva e nella gestione del risultato, visto il pari subìto contro la Praese in pieno recupero. Domenica i granata saranno di scena sul campo del Legino, avversario da prendere con le molle. L'uomo chiave. Ancora una volta vogliamo citare Michael Ventre, giocatore da categoria superiore.

Ceriale-Dianese&Golfo. La Dianese&Golfo sfida il Ceriale e sul campo dei biancoblu non sarà semplice per i ragazzi di mister Colavito. I giallorossoblu affrontano una squadra che macina gioco ma che ha raccolto meno di quello seminato. L'uomo chiave. Sembra essersi un po' fermato ma siamo certi dell'esplosione del bomber Tselepis, fiore all'occhiello della campagna acquisti condotta magistralmente dal duo Curri-Bregolin.

Via dell'Acciaio-Camporosso. Avversario inedito per il Camporosso di mister Luci che in terra genovese affronterà il Via dell'Acciaio. I rossoblu sono reduci dal pareggio interno contro il Celle Ligure, mentre gli avversari di turno dalla divisione di posta sul campo della Dianese&Golfo. L'uomo chiave. In casa rossoblu spicca Francesco Zito, in rete domenica e tra i più in forma.