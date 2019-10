Calcio. Riccardo Gagliolo, dalla Sanremese alla Nazionale svedese: Janne Andersson chiama il difensore ponentino del Parma

Finalmente arriva la chiamata tanto attesa per Riccardo Gagliolo, che dopo tanta gavetta in Serie B e l'approdo in Serie A prima con il Carpi e poi con il Parma, si guadagna la prima chiamata nazionale svedese.

Classe 1990, ed ex Andora, Sanremese e Imperia il difensore è stato chiamato dal tecnico della nazionale scandinava Janne Andersson per le sfide delle qualificazioni europee contro Malta e Spagna del 12 e 15 ottobre.

Gagliolo, nativo di Andora, è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e ora sembra essere arrivata per lui la vera consacrazione con la maglia della Svezia, visto che possiede anche della cittadinanza svedese grazie alle origini della madre.