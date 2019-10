Tennis Ventimiglia, impresa dei frontalieri: ribaltato il Celle Ligure

Domenica scorsa grande vittoria del Tennis Ventimiglia a Celle Ligure, per l'incontro era valido per la promozione alla categoria D/2.

Nella partita di andata il match è stato vinto nella città di confine dai savonesi del Celle Ligure per 3-1, ma questa volta i portacolori ventimigliesi questa volta hanno ribaltato il risultato vincendo in trasferta per 4-0.

Sugli scudi il Capitano Andrea Scrobogna che ha battuto un coriaceo avversario per 6/1 6/3 Il bravo Maurizio Cannito si è superato battendo un avversario di classifica superiore. Simone Gastaldo ha vinto la propria partita per 6/0 - 7/6 – ed il capolavoro che ha dato la promozione alla categoria superiore lo hanno fatto in doppio: Stefano Morabito e Simone Gastaldo.

Grande festa per il tennis club ventimigliese che si è congratulato con tutti i vincitori.