Calcio, Seconda Categoria. Mister Rattalino fa le carte al campionato: "Vogliamo impensierire tutti. Favorite? San Filippo, Argentina e Oneglia"

I primi risultati stagionali del Borgio Verezzi sono in perfetto equilibrio. La Coppa Liguria dei rossoblu racconta di una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

"La squadra ha offerto buone prestazioni nel complesso in Coppa. Sono soddisfatto della grande voglia e disponibilità del gruppo sin dai primi giorni di allenamento. Cosa bisogna migliorare? Dobbiamo ricercare una fase di non possesso più equilibrata ed essere più cinici sotto porta per capitalizzare ciò che creiamo", analizza mister Simone Rattalino.

Sebbene un mini girone da 11 squadre farà si che almeno la metà delle compagini si classifichi nella zona promozione/play off, l'allenatore rossoblu non si sbilancia: "Non ci poniamo obiettivi. Siamo un gruppo rinnovato. Bisogna lavorare sodo. Cercheremo di ottenere il massimo giocandocela alla pari con tutti. Sarà poi il campo a decidere".

Rattalino identifica la San Filippo Neri come squadra da battere: "Secondo me gli ingauni finiranno davanti a tutti: hanno il giusto mix di qualità ed esperienza oltre a giocatori di categoria superiore. Dietro i giallorossi metto l'Atletico Argentina e l'Oneglia. Quest'ultima è una squadra ben organizzata con individualità importanti. Per quanto concerne la Virtus (l'altra squadra nel girone di Coppa ndr), si tratta di un team con importanti valori atletici e fisici sempre ostico da affrontare. Noi puntiamo a dare fastidio a tutti"