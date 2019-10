Ospedaletti: al via la prima rievocazione storica, le auto ritornano sul circuito ricordando il Gran Premio Automobilistico Sanremo

Le auto ritornano sul circuito di Ospedaletti con la prima rievocazione del Gran Premio Automobilistico Sanremo disputato dal 1937 al 1951. Sulla falsariga di quanto avviene a partire dal 2008 con la rievocazione biennale del Gran Trofeo Motociclistico, le vetture GP e sportive costruite dal 1947 alla fine degli anni 50 tornano a girare su quelle stesse strade della Riviera di Ponente che le videro protagoniste di una serie di gare, breve ma di intenso spessore agonistico. Dopo 6 rievocazioni riservate alle moto, il 12 e il 13 ottobre il sipario si apre alle autobili.

L’ultimo Gran Premio Automobilistico si disputò il 22 aprile 1951 con una gara di F1 vinta da Alberto Ascari su Ferrari, già sul gradino più alto del podio nel 1948. Con questo successo il futuro due volte campione del mondo pareggiava le vittorie di Juan Manuel Fangio, che sul Circuito di Ospedaletti aveva primeggiato nel 1949 e nel 1950.

Ascari non fu solo l’ultimo vincitore, ma anche l’ultimo pilota, assieme a Gigi Villoresi e Eugenio Castellotti, alla guida di una vettura di F1 a Ospedaletti, visto che nel dicembre del 1954 l’autodromo fu scelto dalla Lancia per una serie di prove di messa a punto della D50.

“Sono veramente contento che in pochissimo tempo siamo riusciti ad organizzare questa rievocazione - ha detto il Sindaco Daniele Cimiotti - cercheremo di facilitare un po' di più il passaggio su via XX Settembre anche per altre manifestazioni future. Riproporre questo evento è per me un grande orgoglio.”

Per questa prima edizione gli organizzatori hanno deciso di fermarsi ad un massimo di 40 macchine, anche per un discorso logistico ed economico, visto che i partecipanti saranno tutti ospitati. Ma anche per un problema di spazi, come per le moto, per le quali l’organizzazione si ferma a 250 iscritti.

La manifestazione vedrà, al sabato l’esposizione delle auto mentre, la domenica, verrà chiusa la strada come per le moto. Le macchine gireranno, come per le moto, senza nessuna competizione ma si tratterà solo di un’esibizione, con la divisione delle vetture in batterie ed una staffetta di Carabinieri o Polizia che le anticiperanno per regolarle anche nella loro velocità. Gli agenti della Municipale stanno preparando il piano di sicurezza come per le moto. Con la rievocazione delle auto storiche Ospedalet