Sanremo: grande vetrina di volley giovanile con la 35ª edizione Cup “Memorial Dado Tessitore”. Attenzione anche all'ambiente, sarà evento 'plastic free'

Archiviato il test match di Serie A femminile nel “Memorial Dado Tessitore” ora è tempo di volley giovanile con gli impegni del prossimo weekend e di sabato 12 e domenica 13.

Nel fine settimana spazio all’under14 femminile e sarà Liguria contro Piemonte. Due squadre piemontesi e quattro liguri (due imperiesi e due savonesi) per il torneo sui due campi del Mercato dei Fiori in Valle Armea: Volley Team Cossato Biella, Play Asti, Albisola, Celle Varazze, Nsc Imperia e Nlp Sanremo. Le favorite sono le ragazze del Play Asti, club che ha vinto due anni fa, ma si annuncia una competizione molto equilibrata. Previsto un girone all’italiana con tre finali. La finalissima per il primo e secondo posto è in programma domenica alle 16.30. l’albo d’oro: 2016 Union Volley Pinerolo, 2017 Play Asti, 2018 Nlp Sanremo.

Spazio anche all’under14 maschile con alcuni dei club più quotati d’Italia a livello giovanile che daranno vita al torneo in programma sabato 12 e domenica 13. Un tabellone degno di una finale nazionale con la presenza di società che hanno vinto il tricolore di categoria negli ultimi tre anni (Brugherio 2019, Colombo Genova 2018 e 2017). Sodalizi prestigiosi e, in alcuni casi, con prime squadre in Serie A. Da Marche, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia arriveranno a Sanremo: Lube Civitanova Marche, Vg Modena, Cuneo Vbc, Diavoli Rosa Brugherio, Volley Montichiari e Almevilla Bergamo. Con loro, in difesa dei colori liguri, il Colombo Genova e il team di Carcare.

Grande spettacolo è stato offerto nel test match di Serie A1 femminile che ha aperto, nel ricordo di Enrico Chiavari, la 35ª Sanremo Volley Cup “Memorial Dado Tessitore”.

La nota di merito dell'edizione 2019 è un elemento che poco ha a che vedere con lo sport, ma ha un grande valore specie quando si lavora per le generazioni future. La 35ª edizione Cup “Memorial Dado Tessitore” sarà evento 'plastic free', nel regolamento è stato inserita la limitazione all'uso della plastica con l'invito alle squadre a portare o borracce in alluminio o contenitori riutilizzabili. La Nuova Lega Pallavolo, inoltre, distribuirà le borracce con il logo della società.