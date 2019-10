Sanremo: 'Canzoni e Campioni' a fine novembre parata di campioni dello sport che canteranno per beneficienza

Giovedì 28 novembre appuntamento con ‘Canzoni & Campioni’ al Teatro Ariston di Sanremo. I campioni dello sport si sfideranno a colpi di canzoni in nome della solidarietà. Un evento originale e unico nel suo genere. Una vera e propria gara a colpi di canzoni, che vedrà sfidarsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston tanti campioni dello sport provenienti da svariate discipline.

La sfida avrà come unica motivazione la solidarietà. La manifestazione, infatti, ha lo scopo di raccogliere fondi per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Sant’Anna di Torino, per Onlus Arcobaleno Ospedale di Bergamo e per ABEO Onlus Verona. L'evento, etichettato subito Lions, ed ideato da Bruno Zanoni (ex ciclista professionista) ha avuto una prima edizione nel 2018 ad Andora.

Il saluto agli organizzatori ed agli sponsor dalla città di Sanremo è arrivato dal Sindaco, Alberto Biancheri: “E’ un progetto che mi ha subito entusiasmato ed è, per noi, un enorme piacere poter ospitare questa serata di beneficienza. Sanremo non è solo il ‘Tempio della Musica’ ma in questi anni sta crescendo molto anche sul piano sportivo. Sarà un momento importante per far conoscere le nostre strutture sportive, nell’ambito di una manifestazione che ha importanti motivi di crescita. Trovo geniale questo appuntamento e voglio fare un ringraziamento di cuore ai Lions, i volontari e tutti gli sponsor che lo aiutano. Musica, sport e leggerezza ma con un fine sociale importante”.

Questa nuova edizione della manifestazione, patrocinata dal Comune di Sanremo, è organizzata dal Distretto Lions 108 la3, con il sostegno di ‘Monti Team’, main sponsor dell'evento. Ecco i nomi degli sportivi che si esibiranno: Evaristo Beccalossi, Claudio Chiappucci, Nicola Conci, Fabrizio Della Fiori, P. Ferrali, Kristian Ghedina, Isolde Kostner, Marco Melandri, Gianni Motta, Giorgio Nalesso, Daniele Oss, Paola Paggi, Sara Simeoni, Gianni Sommariva, Stefano Tacconi, Fabio Triboli, Dino Zandegù.

I campioni saranno accompagnati dall’orchestra italiana ‘Bagutti’ e giudicati da una giuria composta da: Vincenzo Nibali, Italo Zilioli, Carlo Recalcati, José Altafini, Pier Augusto Stagi, Memo Remigi, Franco Bagutti, Marco Albarello e Franco Fasano, con la partecipazione del cabarettista D. Martina. Presenteranno la serata Eleonora Capelli e Luca Gregorio.

Tutti i partecipanti all'evento, dagli sportivi ai presentatori alla giuria agli organizzatori hanno aderito a titolo gratuito. La serata sarà inoltre impreziosita da un dono: ogni spettatore riceverà un disco, prodotto appositamente per l'evento. Il disco raccoglie brani inediti del cantautore ligure Massimo Schiavon e del cantautore siciliano Ugo Mazzei. I brani narrano storie di sportivi cari a tutti noi, che hanno fatto la storia dello sport con il loro esempio di vita.

Walter e Carla Vacchino del Teatro Ariston di Sanremo, commentano: "La volontà dell'Ariston di ospitare questo nuovo evento ‘Campioni e Canzoni’ vuole sottolineare come la musica, la voce e lo sport possano creare una contaminazione di diversi valori che creano una nuova emozione".