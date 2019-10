Calcio. FCD Santo Stefano, il Presidente Amelio Ginatta è un fiume in piena: "Il nostro progetto è arduo e ambizioso. Comprendo la frustrazione di molte persone che ripongono speranze ed aspettative in questo sport"

Il Presidente del FCD Santo Stefano, Amelio Ginatta, la nuova società calcistica nata a Santo Stefano al Mare, risponde alle dichiarazioni rilasciate al nostro quotidiano online questa mattina di Paolo Sassu:

"Non intendo polemizzare con nessuno, a maggior ragione con persone incontrate mai incontrate in vita mia, di cui se scopro le sembianze ora. Ci tengo comunque a confermare per chi non se ne fosse accorto che "siamo improvvisati" nel gestire il calcio, nè più nè meno di chiunque inizi un qualcosa di nuovo a 20 giorni dall'inizio del campionato.

Comprendo la frustrazione di molte persone che ripongono speranze ed aspettative nello sport, ed in particolare nel calcio. Tutti noi sentiamo di continue cancellazioni e fallimenti di società più o meno note e sono pienamente consapevole che tante persone si ritrovino con un pugno di mosche in mano, vedendo fallire miseramente i loro sogni, e di questo sono dispiaciuto.

Ma detto ciò, prendendo spunto dall'esperienza lavorativa sappiamo che per costruire strutture più solide e all'avanguardia è necessario, spesso, demolire il vecchio e ripartire dalle fondamenta con materiali nuovi e progetti ben chiari. Questa nostra avventura è nata da me e da altre quattro persone: Andrea Sammassimo, Nicolò Mareri, Bernardo Botta e Garello Maddalena.

Il nostro sogno parte, non solo dall'amicizia che ci lega, ma anche dalla passione per il calcio. Stiamo costruendo questa cosa con le nostre forze e non solo, lavorando con umiltà, passione e determinazione. Il nostro progetto è arduo e ambizioso, siamo compatti e abbiamo idee chiare. Il nostro primo obiettivo è quello di non far mancare nulla a chi ripone in noi la fiducia che richiediamo. Siamo tutti imprenditori e non amiamo buttare via risorse e tempo in cose o persone che non credono al nostro progetto.

A questo proposito, sono con grande soddisfazione ad accogliere come mister della prima squadra, per il campionato di seconda categoria, lo stimatissimo Eros Litardi il quale ha sposato immediatamente il progetto mettendo da subito entusiasmo ed esperienza, senza mai anteporre il proprio tornaconto personale. E questo lo voglio sottolineare.

Questo a nostro avviso è fare calcio vero, pulito, con competenza, passione e coraggio: doti indispensabili e non comuni. Ribadisco, siamo consapevoli dell'impresa ardua e proibitiva, ma abbiamo messo tutto in conto. Gli attacchi più o meno palesi, le illazioni le ho sempre ritenute fastidiose, ma estremamente utili e stimolanti: viste le premesse sono certo che sarà una stagione interessante-

Per l'occasione vorrei ringraziare il presidente della F.I.G.C. Ivaldi e il segretario Pira per il grande supporto, impegno ed immancabile disponibilità".