Calcio. Lo sfogo di Paolo Sassu: "Sono amareggiato per quanto accaduto alla Sanstevese"

E' un mister Paolo Sassu scatenato quello che abbiamo intervistato. L'ex allenatore della Sanstevese Juniores (con due stagioni importanti) analizza e commenta la situazione calcistica creatasi a Santo Stefano al Mare, con la mancata iscrizione della Sanstevese alla Prima Categoria che lui avrebbe dovuto allenare:

"Dopo più di due mesi di silenzio, ci tengo ad esprimere il mio "stato d'animo" per l'assurda situazione che si è venuta a creare a Santo Stefano al Mare: quando è stata fatta fallire la Sanstevese a metà luglio a 2 giorni dall'iscrizione, avevo già lavorato un mese per costruire una squadra giovane e seria, con tanti dei miei ex ragazzi. Nella difficoltà nessuno si è fatto sentire o ha provato a salvare la situazione - sottolinea il tecnico - poi nei giorni scorsi mi sono poi ritrovato a discutere con imprenditori o dirigenti per così dire "improvvisati" che mi hanno proposto di allenare una nuova squadra, senza giovani, in Seconda Categoria a due settimane dall'inizio del campionato, parlandomi di programmi.

L'unica cosa che mi resta è l'amarezza per ciò che poteva essere e non è stato, per i ragazzi che hanno dovuto smettere o fare scelte che li limiteranno. Ma anche per bambini e ragazzi che non hanno una squadra di calcio nel proprio Comune né un campo dove allenarsi. Anche l'Amministrazione Comunale non è stata in grado di aiutare l'unica società del proprio paese e non ha salvaguardato il grosso investimento del campo sportivo fatto pochi anni fa".

Sassu è rammaricato per la situazione calcistica che si è venuta a creare in quel di Santo Stefano al Mare: "Detto ciò io ho voluto mantenere la mia coerenza ed ho rifiutato di improvvisare una stagione senza certezze, senza giovani e senza struttura. Altri avrebbero accettato una panchina ad ogni costo, altri lo faranno, io no. Credo ancora nel calcio vero, nella competenza, nella passione, nella serietà e nei giovani, su cui bisogna investire e che invece hanno pagato per tutti".

Il mister conclude con un pensiero personale: "Società serie in provincia non ce ne sono quasi più, a parte Ospedaletti, Dianese&Golfo e poco altro. Allora preferisco una società e un'idea semplice di calcio come Camporosso che mi ricorda il mio vecchio Santo Stefano 2005, nato fra amici e salito sul campo in Promozione, con ragazzi che ancora oggi sono amici".