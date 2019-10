Calcio. Ospedaletti, Roberto Borgese rompe il silenzio dopo la sua separazione dagli orange: "Sono stato mandato via, ma il risultato della scorsa stagione parla da solo"

E' un Roberto Borgese che spezza il silenzio quello intervistato dal nostro quotidiano online, a qualche mese dalla separazione con l'Ospedaletti dopo la splendida cavalcata dalla Promozione all'Eccellenza nella scorsa stagione: l'ex Direttore Sportivo orange vuole puntualizzare alcune cose.

Roberto, te sei stato uno degli artefici dello storico salto dalla Promozione all'Eccellenza dell'Ospedaletti: come valuti l'inizio di stagione orange? "Conoscendo l'ambiente non mi aspettavo un inizio di stagione così lenta, anche se c'è stata una rivoluzione completa che a mio parere non andava fatta. Io sono stato escluso e quindi questi problemi passano alle persone di competenza".

Si è sofferto un po' il salto di categoria? "Non penso questo, perchè una squadra che vince un campionato fa già un po' parte della categoria superiore e secondo me c'è differenza da una squadra che viene ripescata".

Hai lavorato con mister Carlet nella passata stagione: ti fa strano vederlo senza panchina? "Dispiace per Carlet, è stato un allenatore che ha portato tanto e ha fatto giocare l'Ospedaletti nella scorsa stagione in maniera eccellente con i risultati che parlano".

Cosa prevedi per il tuo futuro? "In questo momento mi sono preso un attimo di riposo, sono rimasto male e deluso dal trattamento che ho ricevuto. In realtà non sono andato via consensualmente, ma stato mandato via. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, io mi prendo le mie visto che qualche errore l'ho fatto durante la scorsa stagione, anche se alla fine i risultati parlano".

Il tuo ex allenatore Diego Bevilacqua è ripartito dalla Juniores del Ventimiglia: ti senti di digli qualcosa? "Bevilacqua? Ho lanciato Diego ed è un allenatore molto umile, per bene e che ha bisogno di fiducia. Spero che faccia molto bene con la Juniores del Ventimiglia come Fabio Luccisano con la Prima Squadra granata. Io mi sto guardando intorno, anche se sono già stato contattato da qualche società".