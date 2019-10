Calcio, Promozione. Camporosso, te partite in una settimana: scatta il tour de force rossoblu

Il Camporosso sta per iniziare una lunga settimana con impegni nel campionato di Promozione molto impegnativi.

Il tour de force per i rossoblu scatterà domenica pomeriggio (ore 15.00), quando in terra genovese i ragazzi di mister Luci sfideranno il Via dell'Acciaio. Grifo e compagni torneranno in campo giovedì 10 ottobre (ore 21.00) sul campo del Legino, per il recupero della seconda giornata. Chiude questo mini ciclo il match interno di domenica 13 ottobre (ore 15.00) contro il Serra Riccò.

CAMPOROSSO, IL TOUR DE FORCE ROSSOBLU

Domenica 6 ottobre: Via dell'Acciaio-Camporosso

Giovedì 10 ottobre: Legino-Camporosso

Domenica 13 ottobre: Camporosso-Serra Riccò