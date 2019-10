Pallamano. Team Schiavetti Imperia, la squadra femminile domenica debutta in campionato

Saranno le ragazze della prima squadra femminile del Team Schiavetti Imperia ad aprire la stagione 2019/2020 domenica, presso la Palestra San Camillo sita in Via Felice Musso alle ore 14.30, per la prima giornata del Campionato Territoriale francese ospitando le pari età del Vence H.B.S.

"Nello stesso girone sono presenti Le Luc en Provence, H.B. Beausoleil, ASBTP Nizza 2 e l'Antibes - commenta l'allenatore Luca Martini - sono squadre che già conosciamo, da parte nostra l'obbiettivo è passare alla fase successiva ovviamente, per poter bissare il successo finale dell'anno scorso". In terra francese il team imperiese sarà altresi impegnato con l'uder 15 femminile seguita da Miller Duo e Luca Martini, l'under 17 maschile con il ritorno in panchina di Roberto Lurgio ed una formazione mista under 13 con la guida di Alessandro Cucè con la supervisione di Riccardo Carrai. In Italia l'attività agonistica rossoblù si completa con la partecipazione al campionato under 15 maschile e dopo tanti anni la partecipazione al campionato di Serie B"

"L'anno scorso abbiamo fatto un discreto campionato under 19 - ci riferisce il dirigente Tonino Luppino - ora con la stessa squadra, insieme a qualche "vecchio" della squadra che partecipava al campionato francese dipartimentale e con il gradito ritorno di alcuni elementi giovani, affrontiamo questa nuova avventura in un campionato ligure, piemontese e lombardo dove incontreremo delle formazioni che hanno radici nella serie A italiana come il Cologne ed il Cassano" .