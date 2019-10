Imperia: riprende l'attività agonistica del 'Reds Rugby Team' ma c'è anche la certificazione per l'uso del defibrillatore

Primo impegno alle porte, domenica prossima, per il ‘Reds Rugby Team’ di Imperia. Dopo il periodo estivo la società si è subito riattivata per dare ai bambini di categoria Under 6, 8 e 10 la giusta dimensione, ovvero rugby per divertimento, per gioco e per amicizia.

Passione che entusiasma i genitori dei bimbi che si prodigano per i propri figli e per quelli altrui, fattivamente, come è successo sabato scorso, quando un gruppo numeroso di allenatori, genitori ed accompagnatori ha ottenuto la certificazione per l’utilizzo del defibrillatore grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana di Imperia. Ricordiamo che su ogni campo di gara e di allenamento la normativa sportiva prevede la presenza del defibrillatore e di personale che ne sia abilitato all’utilizzo, giornata di studio e prove magistralmente orchestrata dagli istruttori della CRI.

All’appello non manca più nulla: bambini pronti a portare avanti la palla per raggiungere la meta, staff tecnico e dirigenti mediani pronti a trasmettere le regole, equipè di genitori a sostegno... se non è rugby questo. Il presidente dei Reds, Giovanni Lisco (alias Nonno Giò), nel ricordare che in alcuni plessi scolastici verranno attuati progetti di avvicinamento alla disciplina del rugby, augura una buona stagione sportiva a tutti i componenti della famiglia ‘Reds’: “Veniteci a trovare il lunedì e mercoledì alle 17.15 presso il campo dell’Oratorio di Artallo, campo e club house a portata di bambino”.