12° Memorial Generale, lunedì prossimo al Bowling di Diano la consueta serata benefica

Con l’ormai tradizionale torneo a scopo benefico “Memorial Generale”, in ricordo di Salvatore Leotta (fondatore del Bowling di Diano, nell’ormai lontano 1988), lunedì 7 ottobre (ore 21) scatta sulle piste del Bowling di Diano Castello una nuova stagione di gare.

Il ricavato della serata, giunta alla 12esima edizione, sarà devoluto al Comitato di Diano Marina della Croce Rossa Italiana, i cui stessi operatori saranno protagonisti di questo primo appuntamento, valido quale prima “tappa” per il Circuito d’Autunno.

I tornei di bowling, aperti a tutti, senza limiti di età, proseguiranno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con cadenza quindicinale.

Sempre numerose sono le donne che partecipano a queste competizioni, in alcuni casi con notevole successo.

Fatta eccezione per i frequentatori dei vari appuntamenti agonistici, la maggior parte di chi si cimenta a bowling sulle piste di Diano Castello lo fa occasionalmente. Molti sono stati però i campioni che hanno imparato e affinato la loro tecnica sulle dodici piste dianesi. Uno di questi è Marco Reviglio, capitano della nazionale azzurra che nel dicembre 2018 ha conquistato a sorpresa il titolo iridato. E che è stato invitato a presenziare nella serata di lunedì 7 ottobre.

Già certa, per il Memorial Generale, la presenza di un’altra atleta locale, Vittoria “Vicky” Tiragallo, che a sua volta ha vestito la maglia azzurra ed è salita più volte sul podio in un campionato italiano. E che è ancora in attività.