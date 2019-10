Calcio, Eccellenza. Imperia, esame Genova Calcio da superare. Lupo: "Non giocare al Ciccione sarà diverso. Dovremo fare una grande partita

ECCELLENZA: ASPETTANDO... IMPERIA-GENOVA CALCIO

L'Imperia domani pomeriggio a Diano Marina (calcio d'inizio ore 15.00) si troverà di fronte la Genova Calcio, per una partita già molto importante per l'alta classifica del campionato di Eccellenza: ad analizzare la sfida contro i biancorossi, alla vigilia in casa neroazzurra è mister Alessandro Lupo.

Mister Lupo, quanto potrete essere penalizzati di giocare una così importante partita fuori dal 'Ciccione? "Mi dispiace non giocare al Ciccione, perchè come terreno e misure è uno dei campi più belli di provincia e regione. Il nostro campo ci dà la possibilità di esprimerci meglio e domani sul sintetico i tempi delle giocate saranno diverse: dovremo fare una grande partita".

Arriva la Genova Calcio: secondo te è una seria candidata al salto di categoria? "In questo inizio campionato il calendario ci ha messo di fronte 7-8 partite molto complicate. La Genova Calcio è sicuramente un'ottima squadra, nelle ultime stagione è sempre arrivata a ridosso delle prime, quindi dovremo stare attenti".

Ti aspetti dei miglioramenti in chiave difensiva, reparto dove qualche cosa ancora non funzione? "Domenica scorsa è stata una partita a livello difensivo non sbagliata, facendo errore singoli. Dobbiamo migliorare per commettere meno errori possibili".

Hai la rosa completa a disposizione? "Domani abbiamo tutti a disposizione tranne il 2000 Carletti".