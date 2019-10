Calcio, Eccellenza. Ospedaletti, arriva il Finale e mister Caverzan indica strada ai suoi ragazzi: "Cinici e determinati per portare a casa la prima vittoria" (VIDEO)

ECCELLENZA: ASPETTANDO... OSPEDALETTI-FINALE

La parola d'ordine è ripartire. L'Ospedaletti in settimana ha lavorato sodo con l’obiettivo di portare a casa i primi punti della sua storica stagione d’esordio in Eccellenza. Domani al 'Ciccio Ozenda' (fischio d’inizio alle 15) arriva il Finale e sarà gara dell’ex per mister Andrea Caverzan.

Il Finale è reduce dalla sconfitta interna contro la Cairese e naviga in fondo alla classifica con un punto all'attivo, ottenuto alla prima giornata pareggiando in casa contro la Rapallo/Rivarolese.

Per il match di domani mister Andrea Caverzan dovrà ancora fare a meno dello squalificato Maurizio Alberti oltre all'infortunato Simone Cambiaso. Torna a disposizione Federico Allaria.

Nel pre partita le parole in casa orange di mister Andrea Caverzan, postate nella video intervista sulla Pagina Facebook Ufficiale del club.