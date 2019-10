Calcio. Juniores Nazionali. Troppo Vado per la Sanremese: ai matuziani non bastano Borromeini e Palombo

JUNIORES NAZIONALE

VADO-SANREMESE 4-2

Reti: 18'Daudo (V) 35' 42'Castiglione (V) 43'Borromeini (S) 68'Vignola (V) 90'Palombo (S)

Sanremese: Dodaro, M. Buccino, T. Buccino, Fava, Cortese, Gallo, Borromeini, L. Serianaj, Calderone, P. Martini, Salzone. A disposizione (La Cava, Attene, Grandi, Lupi, Bucarelli, Riolfo, Palombo, Sartore, M. Serianaj). Allenatore: Prunecchi

Troppo Vado per la Sanremese che cede per 4-2 contro la compagine rossoblu, tra le più in forma di questo inizio stagione.

I padroni di casa di Monte iniziano alla grande e passano al 18' con Daudo, prima della doppietta tra il 35' e il 42' di uno scatenato Castiglione. La Sanremese riduce poi le distanze al 43' con Borromeini.

Nella ripesa i ragazzi di Prunecchi ci provano, ma la rete al 68' di Vignola è quella che chiude i conti. Nel finale al 90' arriva la rete dei matuziani con Palombo che rende meno amara la seconda sconfitta su altrettante trasferte.