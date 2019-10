Calcio, Promozione. Camporosso nella tana del Via dell'Acciaio per la giusta continuità. Luci non si fida dei genovesi: "Affrontiamo un buon avversario, ma voglio vedere una grande prova dalla mia squadra"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... VIA DELL'ACCIAIO-CAMPOROSSO

Il Camporosso va a caccia della giusta continuità e domani pomeriggio (calcio d'inizio, ore 15.00) farà visita al temibile Via dell'Acciaio.

I rossoblu vogliono dare continuità dopo la vittoria contro la Loanesi e il pareggio con il Celle Ligure, anche se di fronte troveranno una squadra molto insidiosa e reduce dalla divisione di posta sul campo della Dianese&Golfo.

Nel pre partita in casa rossoblu analizza la sfida mister Carmelo Luci: "Affrontiamo una squadra neopromossa, con voglia di fare bene e che ha iniziato in maniera positiva questo campionato. E' la nostra prima partita fuori casa e sono curioso di come l'affronteremo. Mi aspetto dalla squadra una grande prova".

Tre partite in una settimana per il Camporosso: "Abbiamo tre sfide in pochi giorni, penso e spero di riuscire a coinvolgere il più numero possibile di giocatori a disposizione per queste partite. Solo chi meriterà scenderà in campo: non faccio regali a nessuno".