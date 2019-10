Calcio, Serie D. La Sanremese pensa solo al Bra: domani sfida insidiosa al 'Comunale'

La Sanremese è concentrata solo sulla sfida di campionato di domani pomeriggio, che vedrà alle ore 15.00 di fronte al 'Comunale' i biancoazzurri contro il Bra.

I giallorossi sono reduci da solo sconfitte, ma nella scorsa stagione hanno messo in seria difficoltà i matuziani sia in coppa (1-1 ma con vittoria matuziana ai rigori) che in campionato, visto che la Sanremese non è mai riuscita a superare i giallorossi: 0-0 all'andata, sconfitta pesante per 3-0 in terra piemontese. Il tecnico Ascoli non potrà contare su Maggi e Lo Bosco infortunati.

L'anticipo. La sesta giornata del campionato di Serie D si apre nel pomeriggio, quando alle ore 15.30, il Chieri attacca la vetta della Fezzanese ospitando il Real Forte Querceta secondo della classe: i prossimi avversari di coppa della Sanremese possono agganciare in coabitazione per poche ore la vetta della classifica.