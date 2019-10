Freccette: nella 3a giornata del Campionato 'Four' continua la marcia a punteggio pieno per i Serial Killer’s e i Werder Diabolik

Nella terza giornata del Campionato “Four” continua la marcia a punteggio pieno per i Serial Killer’s e i Werder Diabolik.



Gli “ingauni“ si sono imposti con il risultato di 6 a 5 sulla formazione del Green Planet Dart, con lo stesso risultato i Werder Diabolik hanno vinto il loro incontro contro la formazione dei Diabolik. Rinviata la terza gara che prevedeva i Bastardart’s opposti al Green Planet Steel. La classifica vede al comando Serial Killer’s con Pt.6, al secondo posto Werder Diabolik Pt.6, terzi Diabolik Pt.2, seguono Green Planet Steel (con una partita in meno) Pt.2 , chiudono la classifica Green Planet Dart e Bastardart’s ancora fermi a quota zero.

Nella classifica riservata ai giocatori al comando con 18 legs Vinti Nikolas Hohenester (Werder Diabolik) seguito a 16 legs da Viorel Tulbu (Serial Killer’s) a 15 Davide Ferrua (Serial Killer’s) a 14 Thomas Hohenester (Werder Diabolik), chiude la cinquina Luca Di Bella ( Serial Killer’s) con 12 legs.



Prossima giornata:

Diabolik – Bastardart’s Steel

Serial Killer – Green Planet Steel

Green planet Dart – Werder Diabolik