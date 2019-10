Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Chiude la prima fase della competizione Aurora-Quiliano&Valleggia: match point qualificazione per gli ospiti

La Coppa Liguria Prima Categoria chiude la prima fase della competizione nel pomeriggio di oggi, quando per il Girone B (ore 17.30) scenderanno in campo Aurora e Quiliano&Valleggia.

Per la compagine ospite è un vero match point qualificazione, visto che giocherà per due risultati su tre a disposizione. Negli anticipi di ieri colpi esterni per Millesimo e Letimbro che hanno sbancato i campi di Olimpia Carcarese e Speranza Savona.

Nel Girone A la qualificazione alla seconda fase è andata al Pontelungo che ha vinto il proprio raggruppamento. Tra una settimana scatta il campionato di Prima Categoria.