Calcio, Coppa Liguria Seconda Categoria. Occasione importante per l'Oneglia Calcio. Calizzano-Pallare grande sfida

La prima fase della Coppa Liguria Seconda Categoria mette sul piatto una quinta giornata molto interessante e tutte da seguire oggi pomeriggio nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

GIRONE A. In questo raggruppamento occasione importante per l'Oneglia Calcio che può chiudere i giochi qualificazione. Se la squadra di Bella vincerà in casa contro il San Filippo Neri e il Borgio Verezzi non farà i tre punti sul campo della Virtus Sanremo, il passaggio del turno sarà reale: calcio d'inizio ore 16.00.

GIRONE B. Sfida molto importante quella del pomeriggio (ore 15.30) tra Calizzano e Pallare. I padroni hanno l'occasione di andare in testa al raggruppamento e chiudere i giochi qualificazione. A riposo il Murialdo.

GIRONE C. Nella sfida del pomeriggio (ore 15.30) il Sassello ospita la Vadese. Turno di riposo per il Santa Cecilia.