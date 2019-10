Calcio. Juniores Regionali 2°Livello. Atletico Argentina superata dalla Dianese&Golfo. Proto: "Quando non concretizzi le occasioni il calcio ti punisce, ma i nostri avversari hanno meritato"

L'Atletico Argentina Juniores cade per la seconda volta consecutiva nel campionato Regionale 2°Livello, pagando un po' di inesperienza. A superare i rossoneri è stata la Dianese&Golfo, che con una rete per tempo ha sbancato il campo armese per 2-0.

Ad analizzare il match è Marco Proto, Responsabile della Juniores rossonera: "Quando non concretizzi le occasioni il calcio ti punisce - ha sottolineato - ma sulla partita nulla da dire. Il risulto non fa una piega, la Dianese&Golfo ha meritato perchè ha saputo sfruttare le occasioni avute".