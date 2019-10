Calcio, Promozione, 4a giornata. Spicca Taggia-Varazze, per Bragno e Ventimiglia trasferte trappola

Il campionato di Promozione mette sul piatto una quarta giornata tutta da seguire e con sfide che possono già rivoluzionare l'alto della classifica: seguite tutto nel pomeriggio (calcio d'inizio ore 15.00) nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it.

La partita principale della giornata è quella fra Taggia e Varazze con i neroazzurri a sorpresa primi a punteggio pieno dopo tre turni. I giallorossi aspettano il verdetto definitivo sul match con la Veloce ma vogliono agganciare la vetta. Per Bragno e Ventimiglia ci sono due trasferte insidiose: biancoverdi e granata saranno di scena sui campi di Celle Ligure e Legino.

Il Ceriale ospita la Dianese&Golfo, dove di fronte ci sono due squadre desiderose di ottenere la prima vittoria in campionato. Camporosso e Veloce Savona sfideranno in trasferta Via dell'Acciaio e Arenzano. Serra Riccò-Sestrese vale molto per l'alta classifica. Chiude questo turno di campionato il match tra Loanesi e Praese.