Calcio, Promozione. Camporosso, 0-0 e buon punto. Mister Luci vede il bicchiere mezzo pieno: "Prendiamoci questo risultato e andiamo avanti. Ma potevamo vincerla"

Il Camporosso ottiene un punto sul campo de Via dell'Acciaio, ma in terra genovese i rossoblu avrebbero potuto strappare l'intera posta in palio ma dove è decisivo è l'errore dal dischetto di Calcopietro.

Lo 0-0 in terra genovese allunga la striscia positiva e mister Carmelo Luci nel post partita vede il bicchiere mezzo pieno: "E' stata una partita che potevamo vincere, ma alla fine ci prendiamo questo risultato e andiamo avanti. In queste ultime due domeniche abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Ora recuperiamo le forze per la partita di Legino".

Il tecnico torna sulla botta rimediata dal portiere Farsoni: "L'infortunio a Farsoni? Ha preso una botta, dovrebbe restare a riposo per recuperare al meglio, ma nei prossimi giorni valuteremo le sue condizioni".