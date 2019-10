Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, Lorenzo Casassa si regala la gioia personale: "Ceriale grande squadra, noi dobbiamo continuare a lavorare"

La Dianese&Golfo torna dalla trasferta sul campo del Ceriale con un 1-1 importante, visto come si era messo il match.

L'autore della rete per i giallorossoblu è Lorenzo Casassa, giocatore ritrovato che si è regalato la gioia personale: "Non c'è rammarico per questo risultato, siamo una squadra giovane e c'è bisogno di continuare a lavorare come stiamo facendo per crescere e fare sempre meglio. Il Ceriale è una grande squadra e secondo me quello di oggi è un buon punto. Ora testa già al recupero di mercoledì con il Celle Ligure".

Casassa ha una dedica speciale: "Sono contento del goal fatto, lo dedico a tutto il gruppo in particolar modo a chi sta trovando meno spazio. Forza Dianese&Golfo!"