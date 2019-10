Il Ventimiglia torna dal campo del Legino con uno 0-0 che equivale al quarto pareggio consecutivo in altrettante partite di campionato.

In casa granata tanto è il rammarico per una vittoria non arrivata e nel post partita ai nostri microfoni, è il portiere e capitano granata Claudio Scognamiglio ad analizzare la divisione di posta.