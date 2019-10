Calcio, Serie A. Roma-Cagliari, giornata non fortunata per Massa all'Olimpico: l'arbitro imperiese finito nella bufera

Domenica sfortunata per l'arbitro imperiese Davide Massa.

Il fischietto imperiese non ha avuto una delle sue migliori giornate della sua brillante carriera, incappando seconda l'AS Roma in qualche decisioni discutibili nell'1-1 dei giallorossi contro il Cagliari, in particolare due episodi: il rigore dato ai sardi e il goal annullato nel recupero Kalinic.

Nel post partita il fischietto imperiese è stato duramente attaccato dalla dirigenza capitolina, come sottolineano le dichiarazioni ai microfoni RAI del DS giallorosso Petrachi: "Massa ha avuto dall'inizio una condotta da arrogante, non ha mai fatto giocare, non ha mai applicato la regola del vantaggio. Il goal annullato al novantesimo ha del clamoroso".

Massa di Imperia è nella bufera.