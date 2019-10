Calcio, Serie D, 6a giornata. Sanremese all'esame Bra con l'obiettivo di avvicinare i primi posti (ore 15)

La Sanremese ospita oggi pomeriggio al 'Comunale' (calcio d'inizio ore 15.00) il fanalino di coda Bra. Una partita che sulla carta sembra semplice, visto che i piemontesi sono ancora a zero punti in classifica, ma da non sottovalutare per i biancoazzurri.

I matuziani hanno come obiettivo quello di continuare la striscia positiva che dura tre giornate e avvicinare sempre di più i primi posti della classifica di un campionato livellato.

Il tecnico Ascoli non potrà contare ancora sul difensore Maggi e sull'attaccante Lo Bosco, infortunatosi a Lucca. Questo il probabile undici che l'allenatore potrebbe mandare in campo nel suo 4-3-1-2: Caruso in porta; Gerace, Gagliardini, Manes, Pici in difesa; Demontis, Taddei, Likaxhiu a centrocampo; Spinosa dietro le punte Colombi e Scalzi.

Potrete seguire la web cronaca Live del match su Rivierasport.it